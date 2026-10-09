İstanbul merkezli forex operasyonunda 97 zanlının 62'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul merkezli forex operasyonunda 97 zanlının 62'si adliyeye sevk edildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin forex dolandırıcılığına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 97 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi. 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edilirken bir şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüphelilerden 62'si adliyeye gönderilirken 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi.

Bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına almıştı.

Emniyet ve adli makamlarla işbirliği içinde olup olmadıklarını teyit amacıyla çalışanların işe alım ve iş akdinin feshi aşamalarında yalan makinesinden geçirildiği tespit edilmişti.

Bu cihazı kullanan 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüSiber Suçlarla MücadeleDolandırıcılıkİstanbul3. SayfaFinansGüncelForexSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli forex operasyonunda 97 zanlının 62'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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