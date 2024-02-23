İstanbul Modern, Arch Daily\'nin \'Yılın Binası\' ödülünü kazandı

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İstanbul Modern, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından Arch Daily'nin kültürel mimari kategorisinde "Yılın Binası" ödülüne layık görüldü.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern'in Renzo Piano'nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop tasarımı yeni müze binası 2024'te prestijli bir ödülün daha sahibi oldu.

Arch Daily tarafından 15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor.

Dünya çapındaki müzeler ile kültür-sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapılara yer veriyor.

Müze binası daha önce de Architectural Digest'in "2024'ün Harika Eserleri" listesine seçilmiş ve sonrasında da National Geographic'in "Dünyanın En İyileri" sıralamasında yer almıştı.