İstanbul Modern'de Çok Kırmızı Seçkisi

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İstanbul Modern Sinema'nın, "kırmızı" temalı filmlerden hazırladığı "Çok Kırmızı" seçkisi, 19-29 Eylül arasında sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" sergisinden ilham alarak hazırlanan seçki, hikayelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden oluşuyor.

Krzysztof Kieslowski'nin yönetmenliğini üstlendiği "Üç Renk: Kırmızı" filmiyle 19 Eylül'de başlayacak programda toplam 10 film gösterilecek.

Seçki kapsamında 19 Eylül'de "Oz Büyücüsü", 19-29 Eylül'de "Kırmızı Fenerler", 21-26 Eylül'de "Arka Sokaklar", 21-19 Eylül'de "Macon Bebeği", 21-26 Eylül'de "Akira", 22-28 Eylül'de "Konuş Onunla" ve "Derin Kırmızı", 26 Eylül'de "Çinli Kız", 28-29 Eylül'de ise "Maxxxine" filmleri izleyicilere sunulacak.