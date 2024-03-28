İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi, Dünya Yetimler Günü\'nde çocuklara hediyeler verdi

Aydın'da taciz iddiasıyla dövülen şahıs gasp mağduru çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirtildi. Şahsın üzerindeki 2 bin TL parayı gasp ettikleri ileri sürüldü.