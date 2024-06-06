İstanbul polisi kurbanlık hayvan satıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi

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Haber/Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) İstanbul polisi "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" kapsamında kurbanlık hayvan satıcılarını sahte para, tırnakçılık ve yankesicilik gibi konularda bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan hayvan satış pazarına giderek kurbanlık hayvan satıcılarını, satış sonrası karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilgilendirdi. Sahte paranın anlaşılabilmesi için gerekli yöntemleri satıcılara aktaran polis ekipleri aynı zamanda 'tırnakçılık, yankesicilik ve tantana' yöntemlerine de dikkat çekti. Türk Lirasının sahte olup olmadığını anlamak için gereken basit önlemler ve yöntemler satıcılara anlatıldı. Satıcılardan bazıları bu yöntemlere önceden aşina olduklarını belirtirken bazıları ise normal şartlarda ayıramayacaklarını fakat artık bilgilendiklerini dile getirdi.

'Sahte versin nakit versin, üretici zarar görsün'

Polis ekiplerinin sahte para konusunda gerekli önlemleri anlattığı esnada bir satıcı ise IBAN üzerinden para göndermeme konusundan yakındı. Kurbanlık hayvan tüccarı, "Ne diyor devletimiz?' Parayı IBAN'a atmayacaksın, üretici zarar görsün' diyor. 100 bin liradan 18 bin lira kesiyor. 'Sahte versinler, nakit versinler, üretici zarar etsin' diyor" ifadelerini kullandı.

Şehir dışından 63 tane hayvan getirip 13 tanesini sattığını dile getiren bir başka satıcı "Yarısı kadarını da satan var, biz yeni geldik. 100 bin liradan 250 bin liraya kadar hayvan var" dedi.

"Alana da sıkıntı satana da sıkıntı"

Ortalama fiyatlar göz önüne alındığında vatandaşların sıkıntı çektiğini belirten kurbanlık satıcısı Hüseyin Kükner, "43 hayvandan 10 tane sattık. Ortalama fiyatlar hayvanın kilosuna göre değişiyor 150-160 bin lira civarında. Alımlar önceki yıllara kıyasla eşit gibi ama bütçeler sıkıntı oluyor. Alana da sıkıntı satana da sıkıntı. Müşteriler almakta zorluk çekiyor. 750 kilo civarında bir hayvanı 7 kişi alacakları zaman 1 kişi vazgeçtiğinde çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Önceki senelerde 2-3 kişi bir araya geldiğinde bir hayvanı alabilirken şimdi aynı hayvanı 2-3 kişi alamıyor" şeklinde konuştu.