İstanbul polisi otogarda şehirler arası otobüslere kış lastiği denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti trafik ekipleri, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 döneminde şehirler arası otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği denetimini Büyük İstanbul Otogarı'nda yaptı. Ekipler lastikleri kontrol ederken yolculara emniyet kemeri uyarısı yaptı ve broşür dağıttı.
İstanbul'da şehirler arası otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihlerinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Ekipler, otobüs çıkış noktasında durdurdukları otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.
Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, gerekli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı.
Kaynak: AA
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