İstanbul polisinin operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu imha edildi - Son Dakika
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İstanbul polisinin operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu imha edildi

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İstanbul merkezli operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu ve uyarıcı madde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ele geçirilen maddeler için belirli periyotlarla imha işlemi yapılıyor.

İstanbul merkezli operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu ve uyarıcı madde imha edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarından elebaşlarına, dağıtım ağından finans kaynaklarına kadar yürütülen mücadele sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu ve uyarıcı madde imha edildi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik belirli periyotlarla imha işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürlüğüİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul polisinin operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu imha edildi - Son Dakika
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