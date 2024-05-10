İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına ev sahipliği yaptı

İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına ev sahipliği yaptı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2008 yılından bu yana Avrupa İşletmeler Ağı'nın bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. İSO'da gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Toplantısı'na, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, EISMEA Sektör Başkanı Muriel de Grande ve EISMEA Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos gibi önemli isimler katıldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yapılan işbirlikleri sayesinde birçok KOBİ'nin uluslararası pazarlara açıldığını ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulduğunu belirtti. Bahçıvan ayrıca, Türk sanayisinin AB ülkeleriyle iletişimini ve rekabet gücünü artırmak için vize sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu ise Yeşil Sanayi ve dijitalleşme konularında destek programları açıkladıklarını ifade etti. EISMEA Sektör Başkanı de Grande ise Türkiye'nin Avrupa İşletmeler Ağı'nda önemli bir üye olduğunu ve farklı coğrafi bölgeleri kapsayan 10 konsorsiyumun bulunduğunu belirtti.

10.05.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 2008 yılından bu yana bir parçası olduğu Avrupa İşletmeler Ağı'nın Türkiye Ulusal Toplantısı İSO'da gerçekleştirildi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğindeki toplantıya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel de Grande ve Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos katıldı.

Erdal Bahçıvan, buradaki konuşmasında, 2003 yılında AB Bilgi Merkezi olarak başladıkları yolculuğu, 2008 yılından bu yana Avrupa İşletmeler Ağı'nın bir parçası olarak sürdürdüklerini belirtti.

Yapılan işbirliği sayesinde bugüne dek binlerce KOBİ'nin uluslararası pazarlara açılmasının sağlandığını, birçok uluslararası ticari, teknolojik, inovatif ve sürdürülebilir ortaklığın kurulduğunu ifade eden Bahçıvan, "Avrupa İşletmeler Ağı, hem firmalarımızı hem de hizmet kalitemizi geliştirmemizde önemli bir rol oynuyor. Özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında AB'de getirilen yeni normlara Türk sanayisinin ve iş dünyasının uyum sağlayabilmesi için AB ülkelerine sürdürülebilirlik konusunda sağlanacak destek ve ayrıcalıklardan Türkiye de faydalanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayicilerin ve ticaret erbabının AB ülkelerindeki ortaklarıyla etkin iletişimi ve ürünlerin hedef ülkelerde daha rekabetçi bir şekilde pazarlanabilmesi için firmaların çalışanlarının AB ülkelerine rahatça girip çıkabilmelerinin en az ürünlerin bu ülkelere rahat ulaşımı kadar öncelikli olduğunu belirten Erdal Bahçıvan, vize sorunu konusunda acil rahatlatıcı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda KOSGEB olarak Yeşil Sanayi ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik bir destek programı açıkladıklarını, KOSGEB olarak KOBİ'lerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

"Türkiye, projenin çok önemli bir üyesi"

EISMEA Sektör Başkanı Muriel de Grande de Türkiye'nin Avrupa İşletmeler Ağı projesi çerçevesinde çok güçlü ve önemli bir varlığa sahip olduğunu, söz konusu ağın resmi olarak 15 yıl önce başladığını belirterek, "Türkiye de gerçekten çok önemli bir üye. Türkiye'nin 10 adet konsorsiyumu var ve bu konsorsiyumlar Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerini kapsıyor. 50 kuruluş var ve bu 50 kuruluş farklı disiplinleri temsil ediyor. Mesela ticaret odaları, kamu veya özel danışmanlık şirketleri, üniversite ve araştırma enstitüleri, bölgesel veya ulusal kalkınma ajansları ve diğer devlet kurumları bu kurumlar arasında." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul Sanayi Odası, Erdal Bahçıvan, Türkiye, Kosgeb, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement