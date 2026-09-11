İstanbul Sarıyer\'de operasyonla yakalanan İslam Yakut, 2 ton uyuşturucudan sorumlu tutuluyor

İSTANBUL'da liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından aranan İslam Yakut'un, yurt içinde ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ

Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından arama kararı bulunan Yakut'un sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin İstanbul'da bulunduğu ve Sarıyer'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalanan İslam Yakut gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda, D.G. adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.

Öte yandan, 2024 yılında suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri olduğu belirlenen E.Y. ile birlikte yönetici ve üyelerin yakalanarak tutuklandığı, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu. İslam Yakut'un yakalanmasının ardından suç örgütünün tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.