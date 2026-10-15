İstanbul Şile'de iki gündür süren sağanak denizi kahverengiye bürüdü

İstanbul Şile'de iki gündür süren sağanak denizi kahverengiye bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Şile ilçesinde iki gündür devam eden şiddetli sağanak, çamurlu suyun denize karışmasına yol açtı. Kıyıdan başlayıp denizin iç kesimlerine yayılan kahverengi görünüm AA ekibi tarafından görüntülendi.
İstanbul'un Şile ilçesinde, şiddetli sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
İki gündür devam eden yağışla birlikte çamurlu su denize karıştı.
Önceleri kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm denizin iç kesimlerine de yayıldı.
Denizdeki son durum AA ekibi tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
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