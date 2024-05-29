İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü çocuğa çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü çocuğa çarptı

İstanbul Sultanbeyli\'de İETT otobüsü çocuğa çarptı

İstanbul Sultanbeyli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

29.05.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultanbeyli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisine çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu arada, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda ilerleyen İETT otobüsünün peşinden caddeye çıkan çocuğa arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması, çocuğun yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, İETT, Güvenlik, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü çocuğa çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:04:01. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü çocuğa çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement