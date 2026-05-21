İstanbul Tabip Odası'ndan CHP Kurultayı Açıklaması

(İSTANBUL) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır" denildi.

İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Tabip Odası her zaman cumhuriyetin ve demokrasinin yanında olmuştur. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine, seçmen iradesine ipotek konmasına, demokrasiye yapılan açık veya gizli saldırılara karşı toplumun tüm ilerici kesimleriyle birlikte mücadele etmeyi görev bilir. Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da halkın iradesinin gasp edilmesine, siyasallaşan yargı eliyle sürdürülen saldırılara ve kayyum siyasetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz"