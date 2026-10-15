İstanbul Tabip Odası, selde iki kişi öldü diyerek sağlık riskleri konusunda uyardı - Son Dakika
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İstanbul Tabip Odası, selde iki kişi öldü diyerek sağlık riskleri konusunda uyardı

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İstanbul Tabip Odası, selde iki kişi öldü diyerek sağlık riskleri konusunda uyardı
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İstanbul Tabip Odası, kentteki sağanak ve selin iki kişinin yaşamını yitirmesine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu belirtti. Açıklamada enfeksiyon, barınma ve ruh sağlığı etkilerinin sürebileceği, kent kaynaklarının toplum için kullanılması gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı can kayıpları ve hasara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kirlenmiş su ve gıdalar, enfeksiyon riski, elektrik çarpmaları, yaralanmalar, barınma sorunları ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerin afet sonrasında da devam edebileceğinin vurgulandığı açıklamada "İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve sel, iki kişinin yaşamını yitirmesine, evlerin ve iş yerlerinin sular altında kalmasına, daha ilk saatlerde hastanelerin ve ASM'lerin bile su altında kalarak sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmuştur... Sağlık, barınma ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı birbirinden ayrı düşünülemez. Kentin kaynakları rant için değil, toplum için kullanılmalıdır" denildi.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve selin yol açtığı can kayıpları ve hasara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilenirken, selden etkilenen yurttaşlarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Selin yalnızca doğal bir afet olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen açıklamada, yağışların afete dönüşmesinde kentlerin planlanması, altyapı yatırımları ve kamusal hizmetlerin önceliklerinin etkili olduğu kaydedildi. Yapılan açıklama şöyle:

"AFETLER HERKESİ AYNI BİÇİMDE ETKİLEMEZ"

"İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve sel, iki kişinin yaşamını yitirmesine, evlerin ve iş yerlerinin sular altında kalmasına, daha ilk saatlerde hastanelerin ve ASM'lerin bile su altında kalarak sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmuştur. Öncelikle yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Selden etkilenen, evleri ve iş yerleri zarar gören, yaşamları ve sağlıkları tehlikeye giren tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, hastanelerin sular altında kaldığı, kent yaşamının felç olduğu bu tabloyu yalnızca doğal bir afet olarak açıklamak mümkün değildir.

Şiddetli yağışlar doğal bir olaydır; ancak bu yağışların nasıl bir afete dönüştüğü, kentlerin nasıl planlandığı, altyapıya ne kadar yatırım yapıldığı ve kamusal hizmetlerin hangi önceliklerle örgütlendiğiyle doğrudan ilişkilidir. Sel felaketinin toplum sağlığı üzerindeki etkileri can kayıplarıyla da sınırlı değildir. Kirlenmiş su ve gıdalar, enfeksiyon riski, elektrik çarpmaları, yaralanmalar, barınma sorunları ve ruh sağlığı üzerindeki etkiler afet sonrasında da devam edebilir. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, yoksullar ve düzenli sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar bu sonuçlardan daha ağır etkilenebilir. Afetler herkesi aynı biçimde etkilemez; toplumsal eşitsizlikler, afetlerin sağlık üzerindeki yükünü de belirler.

"SAĞLIK, BARINMA VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Barınma, ulaşım, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim piyasanın insafına bırakılamayacak temel haklardır. Afetlere hazırlık, yalnızca kriz anında ekipleri sahaya çıkarmakla sınırlanamaz. Bilimsel kent planlaması, kamusal altyapı yatırımları, güvenli sağlık kuruluşları ve güçlü sağlık hizmetleri afet politikalarının temelini oluşturmalıdır. İstanbul Tabip Odası olarak vurguluyoruz: Sağlık, barınma ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı birbirinden ayrı düşünülemez. Kentin kaynakları rant için değil, toplum için kullanılmalıdır"

Kaynak: ANKA
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