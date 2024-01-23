İstanbul Taksi Şoförleri Derneği, Yenikapı\'da Şehitleri Anma Programı Düzenledi

FATİH, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taksiciler, şehitleri andı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine anayasamızın 3. maddesinin ilk hükmünü buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz; 'Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.' Bu maddeyi hiçbir vatan haini aklından çıkarmasın ve beyhude çabalar içine girmesinler" dedi.

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği üyesi taksiciler Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanarak şehitleri andı. Programa İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapan yüzlerce taksici katıldı. Türk bayrakları ile donatılmış taksilerle etkinlik alanına gelen taksiciler, terör saldırılarını protesto etti. Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan taksiciler, şehitler için dua etti.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ATLATACAĞIZ"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, 'Artan terör olayları ile karşı karşıya kaldığımız bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde birbirimize güvenerek atlatacağız. İstanbul taksi camiası olarak 'Söz konusu vatan ise geri kalan teferruattır' cümlesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Bundan sonra da çıkarmayacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine anayasamızın 3. maddesinin ilk hükmünü buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz; 'Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.' Bu maddeyi hiçbir vatan haini aklından çıkarmasın ve beyhude çabalar içime girmesinler" şeklinde konuştu.

'MESLEĞİMİZ KONUSUNDA DA BİR BÜTÜNÜZ"

Dündar, 'Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyoruz. İstanbul Taksi Camiası, vatanına ve milletine sadakatle bağlıdır. Bizleri ve kamuoyunu linç etmeye çalışanlar, oluşturmuş oldukları algıdan derhal vazgeçmelidir. Üzerimize oynanan oyunların farkındayız. Şerefimiz ve onurumuzla sürdürdüğümüz mesleğimiz birtakım çıkar çevreleri tarafından bitirilmek istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda hareket eden herkese şunu belirtmek isteriz ki, İstanbul taksi camiası nasıl ki vatan ve millet konusunda bir bütün ise mesleğimiz konusunda da aynı hassasiyetle bir bütündür. Bunu da bu gece hep beraber gördük ve herkesin görmesini isteriz" dedi.