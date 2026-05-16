İstanbul Tıbbiyeliler Mezuniyet Töreni

İstanbul'da tıp fakültelerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç tıbbiyeliler, Şehzade Camisi'nde düzenlenen "İstanbul Tıbbiyeliler Mezuniyeti" töreninde bir araya geldi.

İstanbul Tıbbiyeler Platformunca, Fatih'teki Şehzade Camisi'nde gerçekleştirilen törene, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) ile Medeniyet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinden mezun öğrenciler katıldı.

Törene ilişkin AA muhabirine bilgi veren İstanbul Tıbbiyeler Platformu Kurucu Genel Sekreteri Mustafa Özcan, İstanbul'daki 5 farklı devlet üniversitesindeki tıp fakültelerinde gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir platform olduklarını söyledi.

Bugün platformdaki öğrencilerin ilk mezuniyetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özcan, "Yakın zamanda dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırımın yıkıcılığı, hekim adayları olarak bir araya gelmemizin ne kadar önemli olduğu konusunda bize çok fazla ders verdi." dedi.

Özcan, beyaz önlükleriyle insanlığa sürülen bu kara lekeye ve zulümlere karşı birlikte durmalarının hekimlik mesleği açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Hekimliğin yalnızca tıbbi teknik bilgilere ulaşarak kazanılacak bir meslek olmadığına dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Hekimliğin, insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda onların yardımına koşmak anlamına geldiğini ve bu nedenle ayrı bir mesuliyet ile ahlak inşası gerektirdiğini düşünüyoruz Hekimliğimizi bu hasletlerle taçlandırabilmek adına üniversitelerdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip birbirimizi hayra, iyiliğe teşvik etmek için birlikte etkinlikler yapmaya başladık. İstanbul Tıbbiyeler Platformu'nun ilk mezuniyetini Şehzade Camisi gibi anlamlı bir camide gerçekleştirme imkanımız oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Mezun öğrencilere plaket takdim edilen törende, Gazze ve Doğu Türkistan için dua edildi.