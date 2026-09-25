İstanbul Ticaret Borsası ile Denetimli Serbestlik eski hükümlüler için protokol imzaladı - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Borsası ile Denetimli Serbestlik eski hükümlüler için protokol imzaladı

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İstanbul Ticaret Borsası ile Denetimli Serbestlik eski hükümlüler için protokol imzaladı
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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Borsası, eski hükümlü ve yükümlülerin istihdamı için protokol imzaladı. Denetimli Serbestlik adayları belirleyip yönlendirecek, İstanbul Ticaret Borsası üye şirketleri teşvik ederek koordinasyon sağlayacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Borsası arasında eski hükümlü ile yükümlülerin iş ve istihdam olanaklarına erişimlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, kurumların imkan ve deneyimlerinin bir araya getirilerek eski hükümlü ile yükümlülerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, çalışma hayatına katılımlarının artırılması ve yeniden topluma kazandırılmalarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında, çalışmaya uygun, istekli eski hükümlü ve yükümlülerin belirlenmesi, iş başvuruları konusunda yönlendirilmesi, çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmesi Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılacak.

İstanbul Ticaret Borsası ise protokolü borsaya üye şirket ile işletmelere ileterek istihdam konusunda teşvik ve koordinasyon sağlayacak.

İstihdam talebinde bulunan işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun adayların değerlendirilmesi ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi değerlendirildi.

Protokole göre, istihdam edilen yükümlü ve eski hükümlülerin SGK giderleri, ücretlerine ilişkin vergiler, çalıştıkları pozisyona uygun ücretleri işverenler tarafından karşılanacak.

Çalışanların iş başı ve hizmet içi eğitimlerden yararlandırılması, işin niteliğine uygun teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi ile gerekli iş kıyafeti, teçhizat ve malzemelerin temini de işletmelerin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Protokol, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erol Çelik, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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