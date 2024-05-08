İstanbul Tuzla Belediyesi\'nin Önceki Dönemden Kalan Borcu Açıklandı

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(İSTANBUL) - 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen İstanbul Tuzla Belediyesi'nin önceki dönemden kalan toplam borcunun 950 milyon 510 bin lira olduğu açıklandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nin AKP'li Şadi Yazıcı döneminden kalan borcu açıklandı. CHP'li Eren Ali Bingöl yönetimindeki Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; belediyenin bankalara 138 milyon 984 bin 687 TL kredi borcu, 227 milyon 242 bin 164 TL kamu kurumlarına ve 584 milyon 283 bin 293 lira da müteahhitlere olmak üzere toplam 950 milyon 510 bin 145 lira borcu bulunuyor.