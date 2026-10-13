İstanbul Ümraniye'de trafo patlaması oldu, 1 yolcu etkilendi, Üsküdar seferleri durdu - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de trafo patlaması oldu, 1 yolcu etkilendi, Üsküdar seferleri durdu

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İstanbul Ümraniye\'de trafo patlaması oldu, 1 yolcu etkilendi, Üsküdar seferleri durdu
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Ümraniye Ihlamurkuyu Metro İstasyonu'nda seyir halindeki trenin elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Yolcular tahliye edilirken dumandan etkilenen 1 yolcu ambulansta tedavi edildi, Üsküdar istikametindeki seferler geçici süreyle durduruldu.

ÜMRANİYE Ihlamurkuyu Metro İstasyonu'nda seyir halindeki trenin elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Trendeki yolcular tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 yolcu ambulansla tedavi edildi. Üsküdar istikametinde seferler geçici süreyle durduruldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Ihlamurkuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki trenin elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle patlama oldu. Üsküdar istikametindeki tren durdurularak içindeki yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 yolcu, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Üsküdar istikametinde seferler geçici süreyle durduruldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

'TRENDE BİRDEN PATLAMA OLDU'

Trendeki yolculardan Hafize Zeynep, "Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık. Sonra itfaiye geldi. Hiçbir şekilde bizi çıkarmaya gelen olmadı. Biz kendimiz çıktık. Seferler durdu. Belki bugün açılmayabilir" dedi.

Kaynak: DHA
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