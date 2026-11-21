İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kentin özellikle Avrupa Yakası'nda Fatih, Esenler, Bayrampaşa ve Bahçelievler çevresinde sağanak etkisini gösterdi.

Beylikdüzü'nde aniden bastıran yağışın ardından metrobüsten inen bazı yolcular bir süre yağmurun dinmesini bekledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ceket ve gömleklerini kullanarak korunmaya çalıştı.

Küçükçekmece'de İç Kumsal ve Menekşe Deresi çevresinde de etkili olan sağanak sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu da arttı.

İBB CepTrafik haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde her iki yöndeki geçişlerde trafiğin ağır ilerlediği gözlendi.