İstanbul’un Dinamik Yüzü: ‘İst-anbul’ Sergisi - Son Dakika
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İstanbul’un Dinamik Yüzü: ‘İst-anbul’ Sergisi

İstanbul’un Dinamik Yüzü: ‘İst-anbul’ Sergisi

Orçun Karamustafa'nın sergisi, İstanbul'un zengin kültür ve tarihi dokusunu fotoğraflarla sunuyor.

23.09.2024 15:51
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İstanbul'un hareketli ve dinamik yapısını fotoğraflarıyla yansıtan Orçun Karamustafa'nın "İst-anbul" başlıklı sergisi Müze Gazhane'de açıldı.

Karamustafa sergideki eserlerinde, İstanbul'u farklı açılardan ele alarak, şehrin kültürel zenginlikleri, tarihsel dokusu ve modern yaşantısının kesişim noktalarını çektiği karelerle ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karamustafa, Pascal Sebah, Jules Gervais-Courtellemont, Othmar Pferschy, Nicholas V. Artamanoff ve Ara Güler gibi usta fotoğrafçıların bir zamanlar adımladığı sokaklarda yürüyüp aynı yerlerde fotoğraf çekmenin kendisi için tarifsiz bir his olduğunu belirtti.

İstanbul fotoğrafçılığının var olduğunu ve hissedildiğini aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"İstanbul'un tarihi dokusu, insanların yaşamlarına dair anları ve şehrin yaşanmışlıklarla dolu sokakları, yolculuğumun merkezinde yer alıyor. İstanbul, zamanın akışıyla değişen bir şehir olmasına rağmen, ruhunu ve özünü hiç kaybetmemiş. İstanbul'un geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir köprü kurarken, şehri yalnızca bir yaşam alanı olarak değil yaşama tanıklık ettiğim bir anlatıcı olarak ele aldım. İstanbul temalı fotoğraf sergimin, İstanbul'un Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında yer alması, şehrin tarihine ve kültürel mirasına duyduğum değeri ifade etme alanı tanıyor."

Sergi, 12 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul’un Dinamik Yüzü: ‘İst-anbul’ Sergisi - Son Dakika

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