İstanbul'un Fethi 571. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'un Fethi 571. Yıl Dönümü Kutlandı

İstanbul\'un Fethi 571. Yıl Dönümü Kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kutlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştiren özel bir olay olduğunu vurgulayarak, Fatih Sultan Mehmet'in hedefinin toprakları değil, gönülleri fethetmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in adalet, hoşgörü ve medeniyet değerlerine önem veren bir lider olduğunu ifade etti.

29.05.2024 23:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya tarihinin fetihlerle dolu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Ama İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yenisini açan çok özel bir fetihtir. İstanbul'un fethi, hissedin ki çok özeldir. Çünkü bir başka yönü vardır. Çünkü fethin fatihi çok özeldir. Fatih Sultan Mehmet, sadece 21 yaşında İstanbul'u fethetmek için yola koyulurken, hedeflerini toprakları değil, gönülleri fethetmek olarak tanımlamıştı. Bu büyük bir fark." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in, büyük bir devlet insanı ve askeri deha olduğunu dile getiren İmamoğlu, Fatih'in çok iyi eğitim aldığını, çok yönlü bir entelektüel olduğunu ve dünyayı bildiğini kaydetti.

İmamoğlu, o çağda Fatih'in amacının insanlara boyun eğdirmek değil, herkes için onurlu bir hayat sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan, adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerlerimizi yüceltti. Medeniyetimize çok büyük güç ve değer kattı. Orta Çağ'ın karanlığındaki Batı dünyasına örnek oldu. İstanbul'u, bu kadim kenti, Doğu ve Batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdi. İstanbul ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu."

İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı.

Mehteran ve ışık gösterilerinin yapıldığı, havai fişeklerin atıldığı kutlama etkinliğinde şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi 571. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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