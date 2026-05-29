İstanbul'un Fethi için Etkinlikler

29.05.2026 13:24
İletişim Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 573. yılı için tarih ve kültür etkinlikleri düzenliyor.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında, şehrin farklı noktalarında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkanlığın himayesinde hazırlanan 'Zihnin Fethi' dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İstanbul'un fethini yalnızca askeri bir zafer olarak değil, aynı zamanda entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sultanahmet Meydanı'nda kurulan özel etkinlik çadırında gerçekleştirilen çalışma, fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce biçimlerini, bilimi ve kültürel yaklaşımı doğu-batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak yorumluyor. Gösteride, Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı bilimsel ve kültürel miras ile günümüz vizyonu arasındaki tarihsel bağ, kronolojik bir anlatımla aktarılıyor.

FETİH COŞKUSU

Sultanahmet'teki özel çadırda sunulan kapalı alan gösterimi; fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet'in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele alıyor. Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyiciye aktarılıyor. Gösteri ayrıca, Ayasofya'nın 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgularken; geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknoloji hamleleriyle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor. Rumeli Hisarı surlarında gerçekleştirilecek video mapping gösterisi, dönemin statükosu ile Fatih Sultan Mehmet'in askeri ve matematiksel dehası arasındaki mücadeleye odaklanıyor. Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan lojistik başarılar ve fetih anlayışındaki adalet ilkesi, surlara yansıtılan görsel anlatımlarla izleyiciye sunuluyor. Gösteri, tarihsel dokunun dijital estetikle buluştuğu sahneler ve bugünün yerli teknolojileri olan KAAN ile İHA/SİHA sistemlerine uzanan çizgisel anlatıyla tamamlanıyor. 'İstanbul'un Fethi' Video Mapping Gösterisi, bugün saat 21.00 itibarıyla Rumeli Hisarı surlarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde düzenlenecek mehteran konserleriyle de şehrin farklı noktalarına taşınacak. Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilecek programlarda; Jandarma Mehteran Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası sahne alacak. Bu kapsamda Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Camii önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camii, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

