İstanbul'un Fethi'nin Anlamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un Fethi'nin Anlamı

29.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Destici, İstanbul'un fethinin bir medeniyetin yükselişi ve milletin zaferi olduğunu vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi, milletimizin dünyaya vurduğu silinmez mühürdür." ifadelerini kullandı.

Destici, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca bir şehrin değil, bir çağın fethedildiği büyük bir günün yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Mayıs 1453, inancın, azmin, ilmin ve yüksek bir idealin birleşerek tarihin akışını değiştirdiği kutlu bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi, milletimizin dünyaya vurduğu silinmez mühürdür."

Hazreti Muhammed'in İstanbul'un fethini asırlar öncesinden, "Konstantiniyye elbet fethedilecektir, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." sözleriyle müjdelediğini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Henüz genç yaşında çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda yüksek bir devlet aklının, derin bir medeniyet tasavvurunun ve sarsılmaz bir imanın temsilcisi olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte karanlık bir çağ kapanmış, insanlık tarihinin yeni bir dönemi başlamıştır. Bu büyük zafer, toprağın değil gönüllerin fethedilmesidir. Bu büyük zafer, ilmin kaba kuvvete üstün gelişidir. Bu büyük zafer, milletimizin adalet, merhamet ve medeniyet anlayışının dünyaya ilanıdır. Bizler bugün de aynı fetih ruhunun emanetçileriyiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası korumak, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımak, birlik ve kardeşlik içerisinde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi'nin Anlamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:36:21. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi'nin Anlamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.