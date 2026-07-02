İstanbul'un Kültür Vizyonu Güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un kültür, sanat ve turizm alanındaki vizyonunu güçlendirmek için İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya geldiğini belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun kültür, sanat ve turizm alanındaki vizyonunu daha da güçlendirecek çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile bir araya geldik. Kadim mirasıyla dünyanın göz bebeği olan İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatını daha da zenginleştirecek projeler ile turizm potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Nazik ev sahipliği ve verimli değerlendirmeleri için İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e teşekkür ediyorum."