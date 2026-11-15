İstanbul'un simgelerinde KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne özel görsel şölen - Son Dakika
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İstanbul'un simgelerinde KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne özel görsel şölen

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk bayrakları asılırken, Galata Kulesi de KKTC ve Türk bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk bayrakları asılırken, Galata Kulesi de KKTC ve Türk bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'umuzda anlamlı bir görsel şölen yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk bayrakları asılırken, İstanbul'umuzun simgelerinden Galata Kulesi de KKTC ve Türk bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı."

Paylaşımda, "Kardeşliğimiz, gönül birliğimiz ve ortak tarihimiz daim olsun. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'un simgelerinde KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne özel görsel şölen - Son Dakika
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