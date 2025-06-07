İstanbul\'un Tarihi Yarımadası Bayramda Yoğun

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerini gezmek isteyen vatandaşlar, Tarihi Yarımada'da yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini kentte değerlendirenler, öğlen saatlerinden itibaren Eminönü, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Aileleriyle birlikte Tarihi Yarımada'ya gelen vatandaşlar, hem ibadet etti hem de turistik mekanları yakından gördü.

İstanbullular, sıcak havaya rağmen Eminönü Meydanı'nı doldurdu. Deniz yolculuğu yapmak isteyenler, vapur iskeleleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Özellikle çocuklarıyla birlikte tarihi bölgelere gelen aileler hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Mısır Çarşısı alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak adresi oldu.

Şehir içi ve dışından gelen bazı ziyaretçiler vapurla Boğaz turu yaparak İstanbul'un eşsiz siluetini denizden izlemeyi tercih etti.

Güvenlik güçlerinin meydan çevresinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptıkları görüldü.