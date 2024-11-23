İstanbul'un Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

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İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yolların kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarları beyaza bürünürken Sabiha Gökçen Havalimanı yolunun kenarları da beyazlaştı.

Kentte, Sultanbeyli başta olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarındaki yeşil alanlar, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Kartal Orman Caddesi'nde ise karla örtülen yolda maddi hasarlı zincirleme trafik kazası yaşandı. Belediye ekiplerine ait araçlarla da caddede kar küreme çalışması yapıldı.

Pendik'te ise kar yağışını fırsat bilen çocuklar oyun oynayarak yağan karın tadını çıkardı.

Aydos Ormanı yakınlarında aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki yeşil alanların kara büründüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.