İstanbul Valiliği, Eyüpsultan başkan vekili seçimini 10 Ekim'e aldı

İSTANBUL Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mithat Bülent Özmen yerine 10 Ekim'de, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.