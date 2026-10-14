İstanbul Valiliği, Fatih'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü bildirdi

İstanbul Valiliği, Fatih'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Fatih'te 14 yaşındaki çocuğun su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığını duyurdu. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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