İstanbul Valiliği Sarı Uyarı verdi, yarın Avrupa Yakası'nda sağanak bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Sarı Uyarı verdi, yarın Avrupa Yakası'nda sağanak bekleniyor

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İstanbul Valiliği Sarı Uyarı verdi, yarın Avrupa Yakası\'nda sağanak bekleniyor
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İstanbul Valiliği, kentte yarın da sürmesi beklenen şiddetli yağış ve fırtına için Sarı Uyarı yaptı. Avrupa Yakası'nda 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda 12.00'ye kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor; sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul'da dün gece yarısından itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağış ile fırtınanın yarın da etkili olması bekleniyor. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de bur uyarı yaptı. Valilik, şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın (15.10.2026) "Sarı Uyarı" şeklinde; İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine (06: 00), Anadolu Yakası'nda öğlen saatlerine (12: 00) kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: ANKA
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