İstanbul Valiliği, kentte yarın fırtına ve kuvvetli sağanağın beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın aynı günün gecesinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra kentin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.