İstanbul Valiliği Yılbaşı ve 1 Ocak Galata Köprüsü Yürüyüşü Nedeniyle Kapanacak Yolları Açıkladı

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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği yılbaşı ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak yürüyüş nedeniyle kent genelinde alınan önlemler ve kapanacak yollarla ilgili açıklama yaptı. Önlemler kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapalı olacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, Çarşamba sabahı 08: 00'e kadar yasak olacak. Eminönü-Alibeyköy ve Kabataş-Beyazıt tramvay hatlarında bazı seferler yapılamayacak. Yılbaşında 60 bin 68 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli görev yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının huzur içinde karşılanabilmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Bugün vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri toplam 60 bin 688 personelle vatandaşların huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacak.

Konuya ilişkin valiliğin açıklaması şöyle:

Kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçlara yasak

"Mobil göç araçlarıyla sürdürülen yasadışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir. Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08: 00'dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08: 00'a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri, yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır."

Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bin 16 noktada 10.498 ekiple, 4 Helikopter, 7 dedektör köpek, 10 deniz botu ve 55.225 personel ile görev yapacak.

Kapanacak yollar

Açıklamaya göre önlemler kapsamında araç trafiğine saat 14.00 itibariyle kapanacak yollar ve alternatif gözergahlar ise şöyle:

31.12.2024 - 01.01.2025 Beyoğlu/İstiklal Caddesine çıkan: 16 Cadde/12 Sokak, Şişli ilçesinde: 3 Cadde/4 Sokak; Beşiktaş ilçesinde: 1 Cadde/ 3 Sokak

Beyoğlu ilçesi: İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar; Takı zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti, Asmalı Mescit Caddesi, Dünya Sağlık Sokak, Osmanlı Sokak, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Sıraselviler Caddesi'ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu, Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren, Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, Kumbaracı Yokuşu, Postacılar Sokak, Yeniçarşı Caddesi,Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi.

Şişli ilçesi: Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

Alternatif yollar: Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Beşiktaş ilçesi: Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak, Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecek.

Alternatif yollar: Yeşilpınar Sokak -Yol Sokak-Ahmet Adnan Saygun Caddesi

Kadıköy ilçesi: Osmanağa, Caferağa Mahalleleri; General Asım Gündüz Caddesi; Kırtasiyeci Sokak ,Serasker Caddesi, Nailbey Sokak, Nazmi Bey Sokak, Sakız Gülü Sokak, Dr. İhsan Ünlüer Sokak, Şair Latifi Sokak kesişimleri, Söğütlü Çeşme Caddesi; Bestekar Dilhayat Sokağı Pavlonya Sokağı kesişimleri, Dr. Esat Işık Caddesi; Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak, Ruşenağa Sokak kesişimi, Dalga Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak; Moda Caddesi ve Leylek Sokak, Fırıldak Sokak kesişimleri, Leylek Sokak; Gürbüztürk Sokak kesişimi, Tuğlacı Emin Bey Sokak; Cemal Süreya Sokak kesişimi, Damga Sokak; Mühürdar Bağı Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi;Damga Sokak kesişimi, Damga Sokak; Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi; Misbah Muayyes Sokak, Muvakkithane Caddesi kesişimleri, İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy Caddebostan Mahallesi; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.

1 Ocak'ta kapanacak yollar

İstanbul'da 1 Ocak sabahı Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği yürüyüş nedeniyle de 31 Aralık 23.00'ten itibaren bazı yollar kapanacak. Valilik kararına göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Fatih ilçesi: Yürüyüş bitimine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Beyoğlu ilçesi: Kemeraltı Caddesi Karaköy Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

1 Ocak 05.00 itibariyle Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi'nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası) iki yönlü, Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe istikameti

Valilik açıklamasına göre, 01 Ocak 04.00'ten itibaren yürüyüş bitimine kadar; Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi – Ebu Suud Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası) ve bu bölgeye çıkan tüm yollar, Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar kapanacak.

Kapanacak yollara park etmiş araçlar kaldırılacak

Açıklamada ayrıca 31 Aralık 20.00'den itibaren açıklanan kapanacak yollar üzerine park etmiş araçlar kaldırılacak.

Tramvay seferleri bazı hatlarda yapılamayacak

01 Ocak 04.00'ten itibaren yürüyüş bitimine kadar Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattında Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş tramvay hattında Kabataş-Beyazıt seferleri yapılamayacak. Ayrıca yılbaşı gecesi de 22.00'den 04.00'e kadar Kabataş- Sultanahmet arası seferler kısıtlanacak.