İstanbul Valisi Davut Gül, selin en çok etkilediği Ayazağa Mahallesi'ne giderek inceleme yaptı. Gül, ardından gazetecilere dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin en ağır yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklama yapan Davut Gül, dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını duyurdu.
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17.10.2026 13:27:26. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi, Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını duyurdu - Son Dakika
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