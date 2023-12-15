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İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer fırtına beklendiğini duyurarak, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül\'den fırtına uyarısı
15.12.2023 - 15:06,
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İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısında bulunarak dikkatli olunmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden  kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" dedi.

Kaynak: DHA
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