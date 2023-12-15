İstanbul Valisi Davut Gül\'den fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısında bulunarak dikkatli olunmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" dedi.