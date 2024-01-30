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İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'nde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'nde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın Eyüpsultan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, taziye ziyareti sonrası ailenin acısını paylaştığını ve sabır dilediğini belirtti.

30.01.2024 - 10:54,
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın Eyüpsultan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın Eyüpsultan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül'e Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da eşlik etti. Taziye ziyareti öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Açıklamayı bakanlık yaptı. Biz taziye için geldik. Bütün açıklamayı dün sayın bakanımız yaptı. İlave söylenecek bir şey yok. Biz hemşerimizin ailesini taziye için geldik. Teşekkür ediyoruz dedi.

Vali Gül taziye ziyareti sonrası, Aile acılı. Anneyi gördük kardeşlerini gördük. Allah sabır versin diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi\'nde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kaynak: DHA
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Murat Cihan, Eyüpsultan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'nde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'nde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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