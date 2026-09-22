İstanbul Valisi Gül, 300 yıllık Hatice Sultan Sıbyan Mektebi\'ni inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediyesi işbirliğinde restorasyon çalışmaları devam eden Hatice Sultan Sıbyan Mektebi'nde inceleme yaptı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul'un 300 yıllık eğitim mirası Hatice Sultan Sıbyan Mektebi'nde ihya çalışmaları devam ediyor.

Gül, valilik tarafından yürütülen Yadigar projesi kapsamında, Fatih Belediyesi işbirliğinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi mektepte incelemelerde bulundu.

Sultan 4. Mehmed'in kızı Hatice Sultan tarafından 1711'de dönemin Hassa Mimarı Bekir Ağa'ya yaptırılan, çeşme ve sebiliyle hayır eseri olarak inşa edilen mektepte yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül'e Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı eşlik etti.