İstanbul Valisi Gül, "Gaziler Günü" programında konuştu:

İstanbul Valisi Davut Gül, "Gazilerin hakkını, hukukunu millet olarak, devlet olarak ne yaparsak yapalım, ödeyemeyiz. Bu millet 86 milyon ferdiyle gözü olmayana göz, kolu olmayana kol, bacağı olmayana bacak olmaya gönüllü olarak razı." dedi.

Gül, İstanbul Valiliğince Zeytinburnu Platform'da "Gaziler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün İstanbul Havalimanı'nda pist açılışı gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara selamlarını ilettiğini söyledi.

Katılımcıların Gaziler Günü'nü kutlayan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun için her biriniz, yakınlarınız canınızdan kanınızdan olan insanlar bedel ödediler. Bu topraklarda yüzyıllardır biz bedel ödüyoruz. Bu topraklarda varoluşumuzun en büyük güvencesi sizlerin ödediği bedeller, şehitlerimizin ödediği bedeller ve bu milletin topyekun gazilerine, şehitlerine ve gazilik şehitlik müessesesine o ünvanlara duyduğu saygı. Rabbim hepinizden razı olsun. Gazilerin hakkını, hukukunu millet olarak, devlet olarak ne yaparsak yapalım, ödeyemeyiz. Bu millet 86 milyon ferdiyle gözü olmayana göz, kolu olmayana kol, bacağı olmayana bacak olmaya gönüllü olarak razı."

Gaziler sayesinde Türkiye'de al bayrağın özgür bir şekilde dalgalandığını vurgulayan Gül, "Sizlerin sayesinde bu topraklarda Terörsüz Türkiye'den, sizlerin sayesinde bu topraklarda terörsüz bölgeden bahsediyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda sizlerin ödediğiniz bu bedeller geride kalmış olur ve bir daha bu topraklarda bedel ödemeden ama gerekirse de 86 milyon olarak bedel ödemeye hazır bir şekilde durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, bir aile olduklarını, kaymakamların ilçelerde gazilerle birlikte olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz il ölçeğinde olabildiğince sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Evlerinize geldiğimizde bizleri evlerinizde misafir ediyorsunuz. Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce hem gazilik ünvanını hem mareşallik ünvanını aldığı gün olarak 105 yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla da bir araya gelip görmediğimizi tekrar görmek, dertleşmek gerektiği arkadaşlarımızla tekrardan dertleşmek için bir araya geldik. Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepimizi cennetinde buluştursun."

Programa İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kaymakamlar ve gaziler katıldı.