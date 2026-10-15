İstanbul Valisi Gül, motorlara yarın 06.00'dan itibaren izin verileceğini açıkladı

İstanbul Valisi Gül, motorlara yarın 06.00'dan itibaren izin verileceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, motorların yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerinin verildiğini duyurdu. Gül'ün açıklamasına göre yasak yarın sabah 6'ya kadar devam edecek, ardından motorlar trafiğe çıkabilecek.
İstanbul Valisi Gül: "Motorlarımız yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?