İstanbul Valisi Gül selden zarar gören Kemerburgaz esnafıyla bir araya geldi

İstanbul Valisi Gül selden zarar gören Kemerburgaz esnafıyla bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, selden zarar gören işletmeleri incelemek üzere Kemerburgaz'a geçti. Ayazağa Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından bölgeye gelen Gül, hasara ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve zarar gören esnafla görüştü.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kemerburgaz'da selden zarar gören işletmelerde incelemelerde bulundu.
Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Gül, buradaki ziyaretinin ardından Kemerburgaz'a geçti.
Sel nedeniyle zarar gören işletmeleri ziyaret eden Gül, bölgede meydana gelen hasara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
İşletmelerdeki son durumu yerinde inceleyen Gül, selin yol açtığı olumsuzluklardan etkilenen esnafla da görüştü.
Kaynak: AA
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