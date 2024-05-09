İstanbul Valisi, sahipsiz köpekleri dışarı çıkaranlara verilen cezanın iptal edildiğini açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi, sahipsiz köpekleri dışarı çıkaranlara verilen cezanın iptal edildiğini açıkladı

İstanbul Valisi, sahipsiz köpekleri dışarı çıkaranlara verilen cezanın iptal edildiğini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari cezanın iptal edildiğini duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cezai işlemin eksik beyanlar nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Esenyurt'ta yaşanan olayda, köpekleri site dışına çıkaran temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdıkları iddiasıyla şikayet edilmiş ve cezai işlem uygulanmıştı.

09.05.2024 16:23  Güncelleme: 16:36
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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari cezanın iptal edildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt'ta bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Gül, paylaşımında, "Tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta 22 Şubat'ta bir sitede çalışan temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdığı öne sürülen iki köpeği site dışına çıkarıp Başakşehir'de bir bölgeye bırakmıştı.

Site sakininin şikayeti üzerine bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 14 bin 432 lira idari para cezası kesilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi, sahipsiz köpekleri dışarı çıkaranlara verilen cezanın iptal edildiğini açıkladı - Son Dakika

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