İstanbul Valisi, vatandaşlardan evsizleri 112\'ye bildirmelerini istedi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.