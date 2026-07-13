İstanbul ve Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul ve Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul ve Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu
13.07.2026 13:05
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Kaçak cep telefonları ve aksesuarlarıyla ilgili operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan binlerce kaçak cep telefonu, tablet ve aksesuar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen cep telefonları ve aksesuarları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden örgüt çökertildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 12 ayrı operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen bin 297 cep telefonu ile 528 cep telefonu aksesuarı ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren kaçakçılık polisi, şebekenin diğer üyelerini ve depo olarak kullanılan adresleri tek tek tespit etti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 9 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Antalya'da belirlenen 13 iş yeri ve 11 ikamet adresi olmak üzere toplam 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 480 kaçak cep telefonu, 11 bin 488 cep telefonu aksesuarı, 966 cep telefonu bataryası, 800 cep telefonu ekranı, 80 bluetooth hoparlör, 20 tablet ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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