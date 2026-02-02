İstanbul'da Metrekareye 21 Kilogram Yağış Düştü... Öğle Saatlerinden İtibaren Kar Bekleniyor

(İSTANBUL) - İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM, bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 21 kilogramı bulduğunu, en fazla yağışın Terkos Barajı ve Silivri Orman Sahası'nda kaydedildiğini açıkladı. AKOM, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren yapılan ölçümlerde, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram arasında yağış düştüğü belirlendi. Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarında da artış yaşandı. 1 Ocak'ta yüzde 18 seviyesinde olan doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 30'a ulaştı. Yetkililer, yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini artırmasının beklendiğini bildirdi.

Batı ilçelerinde kar yağışı öngörülüyor

AKOM değerlendirmesinde, hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2–4 derece daha düşerek kış değerlerine gerileyeceği ifade edildi. Sıcaklıklardaki bu düşüşle birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un batı yakasında kalan bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü belirtildi. Soğuk havanın Salı sabahına kadar etkisini sürdüreceği, Çarşamba gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselerek bahar değerlerine döneceği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle 45 olaya müdahale edildi

Dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul genelinde toplam 45 olay bildirimi yapıldı. İBB ekipleri tarafından müdahale edilen olaylar arasında 17 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 22 tehlike arz eden parça (tabela, reklam panosu gibi), 2 çatı uçması, 2 direk devrilmesi ile 2 istinat duvarı çökmesi ve toprak kayması yer aldı.

Olası risklere karşı uyarı

Yetkililer, Salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. AKOM, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini bildirdi.