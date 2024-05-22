İstanbul ve Tekirdağ'da Borç Verme Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da Borç Verme Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ\'da Borç Verme Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, borç verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin mali sıkıntıları olan kişilere borç para verip tapu devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdikleri ve mağdurların taşınmazlarına tehdit ve şantajla el koydukları tespit edildi. Toplamda 300 milyon liralık mağduriyet yaşandığı belirlendi.

22.05.2024 15:03
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, borç verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, Silivri Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi R.A. ile 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları geri getirmelerini sağladıkları, borç verdikleri mağdurların taşınmazlarına tehdit ve şantajla el koyduklarını tespit etti.

Çalışmalarda şüphelilerin toplam 300 milyon liralık mağduriyete neden oldukları belirlendi. Mağdurlar arasında, 2022'de hayatını kaybeden köşe yazarı Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de yer aldığı öğrenildi.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 9 zanlıyı yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda R.A. ile 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Silivri Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

R.A'nın kardeşi T.A'nın da aralarında bulunduğu 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Tekirdağ'da Borç Verme Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ'da Borç Verme Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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