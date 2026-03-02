İstanbul-Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
İstanbul-Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

02.03.2026 08:39
57 kilo 800 gram uyuşturucu ve mermiler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ile Yalova'da düzenlenen operasyonda 57 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adres ile Yalova'da tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir zanlıyı yakaladı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda 57 kilo 800 gram uyuşturucu, 450 mermi ile 30 otomobil parçası ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
