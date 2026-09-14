İstanbul'da yeni eğitim öğretin döneminin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBUL'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 07.45'de trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
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