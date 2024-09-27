İstanköy Adası\'nda Göçmen Botu Alabora Oldu

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Ege'deki İstanköy Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 16 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot İstanköy Adası açıklarında alabora oldu, botta bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Kazadan kurtulan 15 düzensiz göçmen ise Yunan Sahil Güvenlik birimlerince İstanköy Adası'na götürüldü.