İşten Atılan İzmir İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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İşten Atılan İzmir İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor

17.07.2025 20:04
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İzmir'de işten çıkarılan Belediye-İş sendikası üyeleri, eylemlerine devam ederek haklarını savunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerine devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan Belediye-İş sendikası işçiler, 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, "Atılan işçiler geri alınsın", "İşçinin umudu Nihat Yurdakul" sloganları attı.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Başkanı Nihat Yurdakul da eyleme destek vermek için bölgeye geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yurdakul, işçilere 80 ila 132 bin lira arasında maaş verildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Bizim aldığımız maaş 53-55 bin lira. Eylül'de 132 bin liraya çıkacağı söyleniyor, biz de dedik ki madem öyle, şimdi 90 bin verin, hemen imzalayalım. Buna bile yanaşmadılar." dedi.

Yurdakul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sendikaya yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

Tugay'ın, "Bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur" sözlerine karşılık Yurdakul, şunları söyledi:

"Evet, bunu kabul ediyorum. Arkadaşların ve ailelerinin sorumluluğunu sendika olarak biz alıyoruz. Onların hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmak bizim görevimiz. Eğer bu sorumluluksa, ben bu sorumluluğu sonuna kadar alıyorum."

"Elimi kırarım yine de kurmam o sandığı"

Yurdakul, Tugay'ın daha önce sendikaya "sandık kurun" önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bir belediye başkanı, sendika başkanına, 'Arkadaşlarının ücretini düşürmek için sandık kur' diyemez. Sendikaya ihanet et diyor. Bu olacak iş mi? Elimi kırarım yine de kurmam o sandığı." ifadesini kullandı.

Tugay'ın sendika yönetimine teklifte bulunduğu ancak daha sonra tekliften vazgeçtiğini savunan Yurdakul, seçimden kısa süre önce imzalanan toplu sözleşme üzerinden yöneltilen "fırsatçılık" eleştirilerini de reddetti.

Yurdakul, toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala biz getirmedik. Bunlar hep yasal süreler. 2024 yılının 5 Aralık'ında biz yetki almışız ve belediyeye bildirmişiz.

İstenirse bu toplu sözleşme bir haftada biter. İyi niyetli olunursa bir günde biter."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşten Atılan İzmir İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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