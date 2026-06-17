İstihdam Destek Programına 6,7 Milyar Lira! - Son Dakika
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İstihdam Destek Programına 6,7 Milyar Lira!

17.06.2026 11:12
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Bakan Işıkhan, imalat sektörüne 922 bin çalışana 3.500 lira destekle 6,7 milyar lira sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı çalışana 6,7 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisi üretim gücünü, çalışanların emeğini ve işletmelerin istihdam kararlılığını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, kişi başına verdiğimiz 3 bin 500 lira destek ile imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalımız için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamı koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Emeği, üretimi ve kalkınmayı esas alan politikalarımızla, çalışanımızın, işverenimizin ve sanayimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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