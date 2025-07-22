İstihdam ve Eğitim Toplantısı

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, istihdama yönelik yürütülen projeler değerlendirildi, işbaşı eğitim programları, toplum yararına çalışma programları ve çeşitli kurs ile seminerlerin etkileri de ele alındı.

Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdamın artırılmasına yönelik devam eden çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, bu programların işsizliğin azaltılmasında ve vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.